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«Если бы не Толик, сидели бы голодные». История ипэшника, который 19 лет работает в автолавке

02.03.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анатолий в «автолавочном» бизнесе уже 19 лет. До этого работал в колхозе. «Ловить там было нечего, все на мели», — мужчина собрал деньги, купил автомобиль и начал ездить по деревням. В день проезжает 6−7 сел, большинство из них глухие. Завидев журналиста, бабули начинают рассказывать, какой Николаевич молодец: и к дому подъедет, и в долг даст, и привезет то, что попросят. «Если бы не Толик, сидели бы голодные», — хвалят предпринимателя местные. Покупатели успевают пожаловаться и на нелегкую судьбу: сосед умер, деревня умирает, да и самим скоро умирать. У нас получился материал не только про скромного и доброго Анатолия, но и про жизнь (веселую и не очень) в глубинке. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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