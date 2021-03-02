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Суд по делу «ноль промилле», планы по экстрадиции Тихановской. Что происходит в Беларуси 2 марта
02.03.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 2 марта продолжается суд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным. В Следственном комитете заявили, что Светлана Тихановская объявлена в розыск, документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру. В Могилеве планируют провести митинг в День Воли, 25 марта. Заявку на проведение мероприятия уже отправили в горисполком по почте. Стало известно, что Международный профсоюз IndustriALL призывает БМЗ восстановить незаконно уволенных работников. TUT.BY рассказывает в онлайне о том, что происходит в стране.
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В Минске 2 марта продолжается суд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным. В Могилеве планируют провести митинг в День Воли, 25 марта....
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