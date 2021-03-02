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Некоторые дома Минска сегодня останутся без воды, другие – без тепла

02.03.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Несколько детских садов, школа и поликлиника в Серебрянке сегодня останутся без отопления - планируется отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в пресс-службе Минскэнерго. 

Тепла с 9:30 до 20:00 во вторник не будет по адресам:

  • Плеханова ул. 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
  • Якубова ул. 48 к.1,2,3,4, 52;
  • Рокоссовского пр-т 102;
  • Детсад № 335 ул. Плеханова, 109;
  • Детсад № 316 ул. Плеханова, 105а;
  • Средняя школа № 134 ул. Плеханова, 107;
  • Детсад № 374 ул. Якубова, 44;
  • Детская поликлиника ул. Плеханова, 127.

Без воды, в связи с проведением аварийных работ, останутся следующие дома Фрунзенского района:

  • Бельского ул. 12, 14, 16, 20;
  • Одоевского ул. 52, 54а, 54, 56, 56а, 115а.

После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды, отметили в Минскводоканале.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском районе будет отсутствовать водоснабжение в связи с аварийными работами, а в Серебрянке отключат участок теплосети для ликвидации повреждения.
 
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