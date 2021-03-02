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В Беларуси объявлен конкурс за достижения в области качества

02.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта. Премия присуждается юрлицам независимо от форм собственности. Среди критериев - качество производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий, а также эффективное и социально ответственное ведение бизнеса. Определяют победителей в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем экспертизы на местах с оценкой в баллах. Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта, а также включаются в ежегодно издаваемый каталог, который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.

 
 
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В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта. Премия присуждается...
 
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