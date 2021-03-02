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Оплатить проезд в метро можно с помощью биометрии
02.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне для держателей карточек Mastercard всех банков Беларуси начал работать сервис с использованием технологии распознавания лиц. Новая опция доступна на станциях метро "Немига", "Институт культуры" и "Площадь Ленина". Для оплаты проезда нужно всего лишь посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов. В частности, скачать и установить приложение. При переходе через турникет биометрическая система считает черты лица, а с платежной карточки спишется оплата. Все это займет несколько секунд.
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Накануне для держателей карточек Mastercard всех банков Беларуси начал работать сервис с использованием технологии распознавания лиц. Новая опция доступна на...
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