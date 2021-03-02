Михаилу Горбачеву 90 лет

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Человек, вписавший свое имя в историю. Сегодня 90 лет исполняется Михаилу Горбачеву. На политическом счету первого и последнего президента СССР перестройка, гласность и отмена однопартийности. Он вывел советские войска из Афганистана и ГДР, способствовал объединению Германии, подписал с США договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению политика, принятые им в то время решения были правильными, а Советский Союз можно было бы сохранить лишь с помощью реформ.