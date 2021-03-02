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Фильм АТН раскроет серые схемы бизнеса. Смотрите завтра на "Беларусь 1"
02.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Могилеве возбуждено уголовное дело в отношении 9 человек. Фигурирует неуплата налогов в крупных размерах. Речь о компании, которая занимаемся установкой оборудования пожарной безопасности. Здесь привлекали подставных лиц, которые якобы выполняли часть работ. И по версии финансовой милиции, перечислялись средства не подрядчикам, а в компанию. Деньги обналичивались и за вычетом вознаграждения передавались хозяевам бизнеса. Более того, компания итак пользовалась преференциями государства.
Это только один из примеров, где государство не досчиталось денег в бюджете по вине отдельных субъектов хозяйствования. Агентство теленовостей готовит фильм, который раскроет серые схемы и покажет истинное лицо тех, кто пытался обмануть государство, используя в том числе комфортные условия, созданные для развития бизнеса. Листаем материалы проверок и уголовных дел в среду вечером сразу после "Панорамы".
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В Могилеве возбуждено уголовное дело в отношении 9 человек. Фигурирует неуплата налогов в крупных размерах. Речь о компании, которая занимаемся установкой...
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