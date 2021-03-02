Какой будет погода весной и стоит ли прятать теплые пуховики в марте

Источник материала: Tut.by

В этом году была настоящая зима — с морозами и снегом. А какой будет весна? Когда уже потеплеет? Белорусские, российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать весной 2021-го.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Март ожидается теплее обычного

Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Но есть предварительный на март — Белгидромет прогнозирует , что средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1 °C выше климатической нормы (климатическая норма — −1…+2°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (климатическая норма — 31−51 мм).

Обычно в среднем по стране температура первой декады марта составляет -2°C, а в самой теплой — третьей — декаде средняя температура повышается до +2,4°C.

Средняя месячная температура воздуха в марте (климатическая норма) изменяется от -1,4°С на северо-востоке до +2,2°С на юго-западе республики, и ее значения на 4−5°С выше, чем в феврале.

В среднем за месяц выпадает от 31 мм до 51 мм осадков (климатическая норма). От года к году количество выпавших осадков может колебаться от 1−11 мм до 66−189 мм. В марте в среднем бывает 13−20 дней с осадками, отмечается 4−7 дней с туманами, в отдельные годы — 9−16 дней, 1−2 дня с гололедом, 1−3 дня с изморозью и 2−5 дней с метелями.

В отдельные годы в марте бывает 1−3 дня с грозами.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Росгидромет сделал вероятностные прогнозы температурного режима в России на весь отопительный период 2020−2021 годов. Оправдываемость этих прогнозов за последние 20 лет колебалась в пределах 58−81%.

По прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, средняя месячная температура на протяжении марта ожидается выше нормы.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, опубликовала прогноз погоды на весну.

Ожидается, что этой весной погода в Восточной Европе будет теплой. Однако, пока тепло окончательно не установится, могут быть короткие холода. В конце марта высокие риски выпадения снега.

Какой будет весна, станет понятно 14 марта

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что погода в Беларуси весной всегда непостоянная, и это в том числе зависит от влияния Балтики. Люди старшего поколения всегда март воспринимали как мост между зимой и весной и считали, что это очень сложный месяц: домашние животные съедали почти все запасы, у человека начинался авитаминоз.

— В прежние времена почти до конца XV века у нас был мартовский Новый год. И Масленица отмечалась не одну неделю, как сейчас, а почти три недели. Празднования были сокращены русским Патриархом и папой римским до недельного срока как очень разгульный праздник, а у нас было написано «как бесовской». Народ распоясывался полностью: и обжорство было, и выпивка. Еще Масленица полностью собой закрывала свадебный период. В этом году последний день Масленицы — 14 марта. Это день святой Евдокии, у всех восточных славян считалось, что у Евдокии — ключи от всех ручьев, рек, от тепла и она заведует всем этим. Но говорили, что характер у нее очень сложный, что если захочет, то воды напустит, а хочет, может еще и холода пригнать. Поэтому, каким будет март, будем смотреть 14-го. Если будет тепло в этот день, то весна будет неплохой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Будет ли устойчивой теплая погода, всегда смотрели по стволам деревьев. Если они становились влажными, масляными, то дальше будет тепло. Не зря у марта название «сакавік» — в это время начинают идти соки, а они идут, когда будет потепление и когда для дерева это не опасно, чтобы оно не замерзло. Сейчас деревья стоят черные и сухие, это значит, что тепла пока не будет.

14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, была очень хорошая погода, и по этому дню можно ожидать, что весна все-таки будет неплохой в плане погоды.

В целом, погода в марте нестабильная: может быть и мороз, и снег, поэтому прятать в шкаф зимние пуховики пока рано.