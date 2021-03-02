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Какой будет погода весной и стоит ли прятать теплые пуховики в марте
02.03.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году была настоящая зима — с морозами и снегом. А какой будет весна? Когда уже потеплеет? Белорусские, российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать весной 2021-го.
Март ожидается теплее обычного
Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Но есть предварительный на март — Белгидромет
Обычно в среднем по стране температура первой декады марта составляет -2°C, а в самой теплой — третьей — декаде средняя температура повышается до +2,4°C.
Средняя месячная температура воздуха в марте (климатическая норма) изменяется от -1,4°С на северо-востоке до +2,2°С на юго-западе республики, и ее значения на 4−5°С выше, чем в феврале.
В среднем за месяц выпадает от 31 мм до 51 мм осадков (климатическая норма). От года к году количество выпавших осадков может колебаться от 1−11 мм до 66−189 мм. В марте в среднем бывает 13−20 дней с осадками, отмечается 4−7 дней с туманами, в отдельные годы — 9−16 дней, 1−2 дня с гололедом, 1−3 дня с изморозью и 2−5 дней с метелями.
В отдельные годы в марте бывает 1−3 дня с грозами.
Росгидромет сделал
По прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, средняя месячная температура на протяжении марта ожидается выше нормы.
Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру,
Какой будет весна, станет понятно 14 марта
Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что погода в Беларуси весной всегда непостоянная, и это в том числе зависит от влияния Балтики. Люди старшего поколения всегда март воспринимали как мост между зимой и весной и считали, что это очень сложный месяц: домашние животные съедали почти все запасы, у человека начинался авитаминоз.
— В прежние времена почти до конца XV века у нас был мартовский Новый год. И Масленица отмечалась не одну неделю, как сейчас, а почти три недели. Празднования были сокращены русским Патриархом и папой римским до недельного срока как очень разгульный праздник, а у нас было написано «как бесовской». Народ распоясывался полностью: и обжорство было, и выпивка. Еще Масленица полностью собой закрывала свадебный период. В этом году последний день Масленицы — 14 марта. Это день святой Евдокии, у всех восточных славян считалось, что у Евдокии — ключи от всех ручьев, рек, от тепла и она заведует всем этим. Но говорили, что характер у нее очень сложный, что если захочет, то воды напустит, а хочет, может еще и холода пригнать. Поэтому, каким будет март, будем смотреть 14-го. Если будет тепло в этот день, то весна будет неплохой.
Будет ли устойчивой теплая погода, всегда смотрели по стволам деревьев. Если они становились влажными, масляными, то дальше будет тепло. Не зря у марта название «сакавік» — в это время начинают идти соки, а они идут, когда будет потепление и когда для дерева это не опасно, чтобы оно не замерзло. Сейчас деревья стоят черные и сухие, это значит, что тепла пока не будет.
14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, была очень хорошая погода, и по этому дню можно ожидать, что весна все-таки будет неплохой в плане погоды.
В целом, погода в марте нестабильная: может быть и мороз, и снег, поэтому прятать в шкаф зимние пуховики пока рано.
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В этом году была настоящая зима - с морозами и снегом. А какой будет весна? Когда уже потеплеет? Белорусские и российские синоптики и специалист по народным приметам...
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