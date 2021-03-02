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Генпрокурор: в Беларуси в 2020 году была предпринята попытка госпереворота
02.03.2021 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар - Sputnik. Беларусь не была готова к применению технологий цветной революции в достаточно радикальной форме и получила серьезный удар, заявил генпрокурор Андрей Швед на встрече с коллективом СОАО "Коммунарка", посвященной итогам
"По сути дела, в прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Это было беспрецедентное давление", - приводит его слова агентство
Но, по его мнению, в целом система, в том числе правоохранительная, "показала стойкость и жизнеспособность".
Генпрокурор отметил, что страна столкнулись с новыми технологиями.
"С тем, что мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар", - заявил Швед.
Он также сказал, что ведется работа по поиску форм и методов "противостояния этому негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей".
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По словам Андрея Шведа, страна столкнулись с новыми технологиями цветных революций и не была готова к этому.
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