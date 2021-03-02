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Генпрокурор: в Беларуси в 2020 году была предпринята попытка госпереворота

02.03.2021 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар - Sputnik. Беларусь не была готова к применению технологий цветной революции в достаточно радикальной форме и получила серьезный удар, заявил генпрокурор Андрей Швед на встрече с коллективом СОАО "Коммунарка", посвященной итогам VI Всебелорусского народного собрания.

"По сути дела, в прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Это было беспрецедентное давление", - приводит его слова агентство БелТА.

Но, по его мнению, в целом система, в том числе правоохранительная, "показала стойкость и жизнеспособность".

Генпрокурор отметил, что страна столкнулись с новыми технологиями.

"С тем, что мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар", - заявил Швед.

Он также сказал, что ведется работа по поиску форм и методов "противостояния этому негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей".

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. Выступая на Всебелорусском народном собрании он сказал, что страна подверглась "жесточайшей атаке извне", а современный период в истории страны "можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", и 2021 год будет решающим. 

Протесты в Беларуси

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. 

Как заявлял в феврале глава КГБ Иван Тертель, ситуация в стране стабилизирована, пик протестов пройден. При этом, по его словам, "заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше".

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Теги: Минск
 
 
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По словам Андрея Шведа, страна столкнулись с новыми технологиями цветных революций и не была готова к этому.
 
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