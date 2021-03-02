Юристы Гомельщины проведут бесплатные консультации для женщин

Источник материала: Tut.by

4 марта юристы бесплатно ответят на вопросы жительниц Гомельской области, сообщает журнал «Белка» со ссылкой на региональное отделение Белорусской нотариальной палаты.



Фото: pixabаy.com

В акции будут участвовать все нотариальные конторы Гомельщины, представители главного управления юстиции облисполкома и областной коллегии адвокатов.

Получить консультацию можно с 16.30 до 18.30 в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке по адресу: проспект Победы, 2а.