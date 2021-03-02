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В Гродно из-за репетиции парада милиции не пропустили машину скорой

02.03.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел марш сотрудников УВД, приуроченный ко Дню милиции. Силовики прошли строем с площади Советской по улице Советской, через улицу Ожешко и повернули на Академическую. Весь старый центр был перекрыт. На улице Социалистической сотрудники ГАИ не пропустили скорую с маячками и сиреной, сообщает autogrodno.by.

Скрин видео

Видео, где сотрудник ГАИ не пропускает скорую на перекрестке улиц Социалистической и Карбышева, autogrodno.by прислал читатель. Сотрудники милиции маршируют метрах в 300 от того места, где остановили скорую.

Машине с медиками, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной, пришлось повернуть в другую сторону.

Позже милиция прокомментировала инцидент Autogrodno.by:

— Во время мероприятия с улицы Карбышева выехал автомобиль скорой, которому нужно было проследовать через улицу Дзержинского. Однако перед ним на проезжую часть вышла колонна, которая находилась там буквально полторы минуты. Поэтому скорая развернулась и проследовала на улицу Дзержинского через улицы Ожешко и 17 Сентября. Сотрудники ГАИ, находящиеся на других перекрестках, были ориентированы на оказание содействия в беспрепятственном проезде. По времени потери не было.

Также гродненцы сообщают, что перекрыт проезд на улицу Ожешко со стороны железнодорожного вокзала. А до этого была перекрыта площадь Советская, люди не могли припарковаться на стоянке около Дома быта.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно проходит репетиция парада сотрудников УВД, приуроченный ко Дню милиции.
 
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