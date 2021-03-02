ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской

02.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Готовились к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. И, кстати, она объявлена в розыск, а Следственный комитет передал документы на ее экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. Что касается обстоятельств дела, они стали известны в ходе расследования другого - в отношении Сергея Тихановского - и были выделены в отдельное производство. По данным следствия, оперативники отрабатывали тех, кто планировал организацию массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Имелась информация, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к беспорядкам и захвату зданий госорганов. Себе в команду подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И 5 августа собрались уже обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и ныне беглая Тихановская.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси: "Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года. Следователями проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым - экс-кандидату и ее доверенным лицам".


Материалы переданы прокурору для направления в суд

Установлена и доказана вина 6 человек, в том числе и экс-кандидата в президенты, планировавших действия по захвату зданий и приготовлению к организации массовых беспорядков. Обвиняемым предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. К некоторым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для направления в суд.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовились к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Некоторые дома Минска сегодня останутся без воды, другие – без тепла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by