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Готовились к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. И, кстати, она объявлена в розыск, а Следственный комитет передал документы на ее экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. Что касается обстоятельств дела, они стали известны в ходе расследования другого - в отношении Сергея Тихановского - и были выделены в отдельное производство. По данным следствия, оперативники отрабатывали тех, кто планировал организацию массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Имелась информация, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к беспорядкам и захвату зданий госорганов. Себе в команду подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И 5 августа собрались уже обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и ныне беглая Тихановская.









Материалы переданы прокурору для направления в суд



Установлена и доказана вина 6 человек, в том числе и экс-кандидата в президенты, планировавших действия по захвату зданий и приготовлению к организации массовых беспорядков. Обвиняемым предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. К некоторым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для направления в суд.