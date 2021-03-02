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«Погибло несколько тысяч мальков». Специалисты выясняют причины мора рыбы в Ляховичском районе
02.03.2021 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причины мора рыбы в Ляховичском районе выясняют специалисты инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Об инциденте на Туховичских разливах стало известно 24 февраля. Мор произошел в очень гнилой, стоячей воде, по сути — в болоте, и это происходит здесь уже не первый год. В числе погибших рыб несколько тысяч мальков и небольшая плотва, хотя отмечены случаи гибели окуня и щуки, сообщал
Выехавшие на место специалисты обследовали акваторию, но видимых следов загрязнения не обнаружили. Они взяли пробы воды для анализа.
По данным на 2 марта причины гибели рыбы все еще устанавливаются. Пока протоколы исследования воды не поступили в Ляховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили TUT.BY в ведомстве.
Одной из возможных причин случившегося специалисты называют недостаток кислорода. Ожидается, что на днях будут готовы протоколы исследования, которые, среди прочего, покажут уровень насыщения кислородом.
Напомним, ранее рыбаки
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Одной из возможных причин случившегося специалисты называют недостаток кислорода.
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