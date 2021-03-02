«Погибло несколько тысяч мальков». Специалисты выясняют причины мора рыбы в Ляховичском районе

Источник материала: Tut.by

Причины мора рыбы в Ляховичском районе выясняют специалисты инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: Игорь Белько

Об инциденте на Туховичских разливах стало известно 24 февраля. Мор произошел в очень гнилой, стоячей воде, по сути — в болоте, и это происходит здесь уже не первый год. В числе погибших рыб несколько тысяч мальков и небольшая плотва, хотя отмечены случаи гибели окуня и щуки, сообщал Intex-press со ссылкой на начальника Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Игоря Белько.

Выехавшие на место специалисты обследовали акваторию, но видимых следов загрязнения не обнаружили. Они взяли пробы воды для анализа.

По данным на 2 марта причины гибели рыбы все еще устанавливаются. Пока протоколы исследования воды не поступили в Ляховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили TUT.BY в ведомстве.

Одной из возможных причин случившегося специалисты называют недостаток кислорода. Ожидается, что на днях будут готовы протоколы исследования, которые, среди прочего, покажут уровень насыщения кислородом.

Напомним, ранее рыбаки нашли место гибели рыб в Жабинковском районе на месте бывшей торфоразработки Чижевщика. По официальным данным, там замора (массовой гибели рыбы от удушья) нет.