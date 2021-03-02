В Сморгони возбудили уголовное дело из-за «Жыве Беларусь!» в суде. Местных вызывают в СК

Источник материала: Tut.by

В Сморгони возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» за то, что кто-то в коридоре суда крикнул : «Жыве Беларусь!». Тогда, напомним, дежурному милиционеру запретили выпускать людей из здания. Местные жители рассказали, что сейчас некоторых из них вызывали в качестве свидетелей в СК. Так, допросили, например, сморгонца Илью Петунова.



Фото: предоставлено жителями Сморгони

Напомним, в Сморгони 18 февраля вынесли приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инне Марковой. Их обвиняли по уголовной статье «Клевета».

Руслан Валюк был приговорен к двум годам «химии», Инна Маркова — к двум годам так называемой домашней химии.

А после объявления приговора кто-то в коридоре выкрикнул: «Жыве Беларусь!». Дежурному милиционеру запретили выпускать людей из здания суда. Часть людей, говорили местные, успели выйти в окно. Некоторых все же в тот день забрали в отделение милиции, но потом отпустили. Однако на следующий день, в пятницу, на 72 часа задержали пять человек. Их отпустили вечером в понедельник, а протоколы отправили на доработку.



Илья Петунов. Фото: rh.by

Сейчас стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Муж сегодня ходил на допрос в Следственный комитет — пока в качестве свидетеля. Мне известно, что других людей также опрашивали как свидетелей. Мы предполагаем, что вызывают всех тех, кто был на судебном заседании, так как есть видео оттуда, которое снимала милиция. Точно не знаем, кто именно подозреваемый по данному уголовному делу. Возможно, оно возбуждено в отношении неустановленных лиц, — рассказала TUT.BY супруга Ильи Петунова Ольга.