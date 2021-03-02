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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уроки для юных орнитологов Уроки экологии - с детства. Ученики семи начальных школ столицы изучают природу родного края на специальных занятиях. Их проводит Центр экологического воспитания...

Уроки экологии - с детства. Ученики семи начальных школ столицы изучают природу родного края на специальных занятиях. Их проводит Центр экологического воспитания и развития. Изучение флоры и фауны проходит также на свежем воздухе. В первые весенние дни ребята наблюдают за перелетными птицами, которые уже возвращаются из теплых краев.Напомним,, а затем и в других регионах. Среди тех, кто возвращается домой, серые гуси, чибисы и полевые жаворонки.