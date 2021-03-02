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Уроки для юных орнитологов
02.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУроки экологии - с детства. Ученики семи начальных школ столицы изучают природу родного края на специальных занятиях. Их проводит Центр экологического воспитания и развития. Изучение флоры и фауны проходит также на свежем воздухе. В первые весенние дни ребята наблюдают за перелетными птицами, которые уже возвращаются из теплых краев.
Напомним,
О птицах в Беларуси:
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Уроки экологии - с детства. Ученики семи начальных школ столицы изучают природу родного края на специальных занятиях. Их проводит Центр экологического воспитания...
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