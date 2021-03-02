|
Прогноз погоды на 3 марта
02.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
Внимание!
В ночные и утренние часы 3 марта (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Внимание! В ночные и утренние...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)