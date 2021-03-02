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Брестская городская больница № 1 вышла из "красной зоны"

02.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси больницы поэтапно переходят на привычный формат работы. Среди них Брестская городская больница № 1. Заработали отделения хирургического и терапевтического профиля. Всего планируется запустить в обычном режиме отделения мощностью в 400 коек, в том числе реанимационные. Возобновляется прием пациентов врачами узкого профиля, хирургические операции, проведение амбулаторных и платных консультаций, и это касается практически всего спектра услуг больницы.
В условиях пандемии в течение четырех месяцев Брестская больница № 1 выполняла функции инфекционного госпиталя. Всего за этот период здесь приняли более 4 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.

 
 
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В Беларуси больницы поэтапно переходят на привычный формат работы. Среди них Брестская городская больница № 1. Заработали отделения хирургического и...
 
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