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Брестская городская больница № 1 вышла из "красной зоны"
02.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси больницы поэтапно переходят на привычный формат работы. Среди них Брестская городская больница № 1. Заработали отделения хирургического и терапевтического профиля. Всего планируется запустить в обычном режиме отделения мощностью в 400 коек, в том числе реанимационные. Возобновляется прием пациентов врачами узкого профиля, хирургические операции, проведение амбулаторных и платных консультаций, и это касается практически всего спектра услуг больницы.
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В Беларуси больницы поэтапно переходят на привычный формат работы. Среди них Брестская городская больница № 1. Заработали отделения хирургического и...
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