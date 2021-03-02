Mark Formelle выпустила одежду с добавлением переработанного пластика. Вот как выглядит коллекция

Источник материала: Tut.by

Компания Mark Formelle представила коллекцию одежды Save the planet. При ее создании было использовано шесть тонн переработанного пластика — это более 150 тысяч бутылок объемом полтора литра. Сообщается, что это первый опыт производства одежды для масс-маркета с добавлением переработанного пластика в Беларуси. Мы узнали, почему для пошива одежды не использовали белорусское сырье, а нити закупали в Европе.





Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта в фирменных магазинах компании в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шорт из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек). Принты были выбраны во время «народного» конкурса дизайнеров, объявленного Mark Formelle. На конкурс поступило более 200 работ, а итоговые варианты выбирали подписчики бренда в социальных сетях.

В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Как отмечают в компании, содержание пластика в одежде составляет 20%.

Полиэстеровые нити Mark Formelle закупает в Европе. В производстве они проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому безопасны и нетоксичны.





В компании объяснили, почему не использовали белорусское сырье для пошива одежды.

— На сегодняшний день в Беларуси не создан полноценный цикл переработки пластиковых бутылок в полиэстеровые нити необходимого нам качества. Мы изучали этот вопрос, когда возникла идея создать коллекцию и, конечно же, в первую очередь прорабатывали вариант использования отечественного сырья. К сожалению, он оказался нереализуем. Надеемся, что выпуск нашей коллекции также станет стимулом для переработчиков. И в последующем у нас появится возможность работать с сырьем из белорусского переработанного пластика, — объяснили в Mark Formelle.

Все используемые полотна прошли дополнительные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям физико-механической и химической безопасности технического регламента Таможенного союза.

— В Беларуси сейчас перерабатывается только 27% отходов. Одна из основных причин, почему так мало — проблема с раздельным сбором мусора. Когда мы все научимся сортировать его и выбрасывать пластик в специальные баки — тогда у нас будет больше возможностей очистить планету и дать вещам вторую жизнь, — говорят в компании.

По себестоимости полиэстеровые нити из переработанного пластика стоят дороже, так как их технологический цикл длиннее и объемы производства пока невелики во всем мире.

— Основная же причина того, что модели коллекции дороже — их конструктивные особенности. Стиль oversize предполагает больший расход материалов и удорожание стоимости коллекции на 15−20%, — поясняют в компании.





В Mark Formelle отмечают, что создали такую коллекцию, чтобы частично сократить вред, который наносит окружающей среде использование вторичных ресурсов.

Одежду из переработанного полиэстера создают и крупные бренды, такие как Nike, Adidas, H&M.