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Посмотрите, какую коллекцию фотоаппаратов собрал житель Коммунара в однокомнатной квартире
02.03.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Однокомнатная квартира Дмитрия Жалнеровича в Коммунаре Буда-Кошелевского района ломится от фотоаппаратов и кинокамер. Всего их 530. Можно было бы открыть целый музей, но пока это лишь мечты коллекционера. О них
Полки на стенах гнутся под тяжестью больших, средних и маленьких фотоаппаратов. Коллекция неумолимо съедает все больше жилого пространства у Дмитрия, его супруги и кошки.
Каждое обновление коллекции для Жалнеровича — кусочек гарантированного счастья на несколько дней. Долгое отсутствие обновок — повод для депрессии. Так и живет.
Фотографировать Дмитрия научил отец. Первую фотографию он сделал в 1983-м. У них был ФЭД-2 — икона советской фототехники — выпущенный в 1930-е, был почти полной копией немецкой Leica.
Позже хобби переросло в ремесло.
Как-то Жалнерович встретил свадебного фотографа, который использовал старый «Зенит» не для съемки, а как красивый аксессуар. Проникся и купил такой же. Затем вспомнил свой первый утерянный ФЭД-2 и тоже купил. А дальше пошло-поехало.
Коллекцию Дмитрий обновляет в основном через интернет-магазины. Наведывается на барахолки в Гомеле, Минске, Киеве, Москве. Участвует в интернет-аукционах таких же коллекционеров. На вопрос: «Дорогое, небось, удовольствие?», отвечает так: «Бывает, мучительно думаю — купить один за 100 долларов или 20 разных за ту же сумму».
«Повторок» в коллекции Жалнеровича нет и все экземпляры рабочие. Хотя снимал далеко не всеми. К примеру, не фотографировал одноразовым в картонном корпусе от американской автокомпании — ими оснащали автомобили для фотофиксации в случае аварии места ДТП.
Есть в коллекции и привлекающий внимание экземпляр — банка пива «Балтика». От обычной почти не отличимая. Внутри — пленочная фотокамера. Одноименная пивоваренная компания выпустила такие ограниченным тиражом по случаю юбилея.
Удивляет и фотоаппарат Sony «допленочной» эры с записью на дискете (вставляется внутрь). И Кodak 1981 года с записью на круглом магнитном диске, с памятью на семь-восемь фотографий. Такой вот предшественник цифровой эры.
Старейший экземпляр — один из первых серийных фотоаппаратов Codac модели 1898 года. Тоже рабочий.
Есть и шпионские, похожие на пачки сигарет, американские «Кодаки», Pentacon и наши малютки — «Вега», «Киев».
Извлечен из шкафа и самый крупный экземпляр. Детская мечта коллекционера. Загорелся, когда увидел мультик «Каникулы в Простоквашино». Это то самое фоторужье Шарика или комплект «Фотоснайпер» с прикладом, камерой «Зенит» и объективом «Таир». Вещь внушительная. Когда-то производилась для спецслужб, но позже поступила в свободную продажу.
Есть также подводные и противоударные фотокамеры. Маленькие и побольше, дорогие и дешевые, пленочные и зеркальные. Еще кинокамеры — 15 штук. Некоторые из последних совсем миниатюрные — меньше фотоаппаратов. Про каждую вещь из коллекции Дмитрий может долго рассказывать.
В роли экскурсовода он себя уже пробовал. Выставлялся на разных музейных площадках в Буда-Кошелеве, Гомеле. Такие выставки, по его словам, отнимают кучу времени и средств, а интерес у публики вялый. А вот отдельный музей — совсем иной уровень. Для этих целей Жалнерович готов безвозмездно передать свою коллекцию.
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Однокомнатная квартира Дмитрия Жалнеровича в Коммунаре Буда-Кошелевского района ломится от фотоаппаратов и кинокамер. Всего их 530. Можно было бы открыть целый...
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