Посмотрите, какую коллекцию фотоаппаратов собрал житель Коммунара в однокомнатной квартире

Источник материала: Tut.by

Однокомнатная квартира Дмитрия Жалнеровича в Коммунаре Буда-Кошелевского района ломится от фотоаппаратов и кинокамер. Всего их 530. Можно было бы открыть целый музей, но пока это лишь мечты коллекционера. О них рассказывает «Гомельская правда».





Полки на стенах гнутся под тяжестью больших, средних и маленьких фотоаппаратов. Коллекция неумолимо съедает все больше жилого пространства у Дмитрия, его супруги и кошки.

Каждое обновление коллекции для Жалнеровича — кусочек гарантированного счастья на несколько дней. Долгое отсутствие обновок — повод для депрессии. Так и живет.





Фотографировать Дмитрия научил отец. Первую фотографию он сделал в 1983-м. У них был ФЭД-2 — икона советской фототехники — выпущенный в 1930-е, был почти полной копией немецкой Leica.

Позже хобби переросло в ремесло.

Как-то Жалнерович встретил свадебного фотографа, который использовал старый «Зенит» не для съемки, а как красивый аксессуар. Проникся и купил такой же. Затем вспомнил свой первый утерянный ФЭД-2 и тоже купил. А дальше пошло-поехало.





Коллекцию Дмитрий обновляет в основном через интернет-магазины. Наведывается на барахолки в Гомеле, Мин­ске, Киеве, Москве. Участвует в интернет-аукционах таких же коллекционеров. На вопрос: «Дорогое, небось, удовольствие?», отвечает так: «Бывает, мучительно думаю — купить один за 100 долларов или 20 разных за ту же сумму».

«Повторок» в коллекции Жалнеровича нет и все экземпляры рабочие. Хотя снимал далеко не всеми. К примеру, не фотографировал одноразовым в картонном корпусе от американской автокомпании — ими оснащали автомобили для фотофиксации в случае аварии места ДТП.





Есть в коллекции и привлекающий внимание экземп­ляр — банка пива «Балтика». От обычной почти не отличимая. Внутри — пленочная фотокамера. Одноименная пивоваренная компания выпустила такие ограниченным тиражом по случаю юбилея.

Удивляет и фотоаппарат Sony «допленочной» эры с записью на дискете (вставляется внутрь). И Кodak 1981 года с записью на круглом магнитном диске, с памятью на семь-восемь фотографий. Такой вот предшественник цифровой эры.





Старейший экземпляр — один из первых серийных фото­аппаратов Codac модели 1898 года. Тоже рабочий.

Есть и шпионские, похожие на пачки сигарет, американские «Кодаки», Pentacon и наши малютки — «Вега», «Киев».

Извлечен из шкафа и самый крупный экземпляр. Детская мечта коллекционера. Загорелся, когда увидел мультик «Каникулы в Простоквашино». Это то самое фоторужье Шарика или комплект «Фотоснайпер» с прикладом, камерой «Зенит» и объективом «Таир». Вещь внушительная. Когда-то производилась для спецслужб, но позже поступила в свободную продажу.





Есть также подводные и противо­ударные фотокамеры. Маленькие и побольше, дорогие и дешевые, пленочные и зеркальные. Еще кинокамеры — 15 штук. Некоторые из последних совсем миниатюрные — меньше фотоаппаратов. Про каждую вещь из коллекции Дмитрий может долго рассказывать.

В роли экскурсовода он себя уже пробовал. Выставлялся на разных музейных площадках в Буда-Кошелеве, Гомеле. Такие выставки, по его словам, отнимают кучу времени и средств, а интерес у публики вялый. А вот отдельный музей — совсем иной уровень. Для этих целей Жалнерович готов безвозмездно передать свою коллекцию.



