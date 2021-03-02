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«Санта Бремор» не будет строить свои очистные сооружения со стоком в реку Лесная

02.03.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство локальных очистных сооружений «Санта Бремор» со спуском в реку Лесная признано нецелесообразным. Об этом сообщается в документе, который опубликовал в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: minsknews.by

Тема строительства собственных очистных сооружений «Санта Бремор» обсуждалась с конца прошлого года.

1 марта на совещании с участием председателя Брестского облисполкома Юрием Шулейко строительство признано нецелесообразным.

Промышленные стоки предприятия будут очищаться на коммунальных очистных сооружениях «Брестводоканала».

 
Теги: Брест
 
 
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