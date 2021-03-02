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«Санта Бремор» не будет строить свои очистные сооружения со стоком в реку Лесная
02.03.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строительство локальных очистных сооружений «Санта Бремор» со спуском в реку Лесная признано нецелесообразным. Об этом сообщается в документе, который опубликовал в
Тема строительства собственных очистных сооружений «Санта Бремор» обсуждалась с конца прошлого года.
1 марта на совещании с участием председателя Брестского облисполкома Юрием Шулейко строительство признано нецелесообразным.
Промышленные стоки предприятия будут очищаться на коммунальных очистных сооружениях «Брестводоканала».
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Такое решение приняли на совещании с участием губернатора.
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