Жителя Калинковичей будут судить за угрозы взрывов, ложные сообщения об опасности и коммерческий шпионаж

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за угрозу совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, заведомо ложное сообщение об опасности и другие преступления будут судить 31-летнего жителя Калинковичей, сообщили в прокуратуре.



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По версии следствия, обвиняемый при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019−2020 годов, желая оказать воздействие на решения органов власти, устрашить население страны, дестабилизировать общественный порядок размещал на официальных сайтах правоохранительных, местных исполнительных и распорядительных органов электронные сообщения. В них он угрожал произвести взрывы на социально значимых объектах, в том числе городской инфраструктуры.

Всего мужчине инкриминировано 19 эпизодов. Сумма ущерба из-за заведомо ложной информации, по информации прокуратуры, превысила 8 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовало управление КГБ по Гомельской области.