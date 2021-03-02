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ГПК: физлица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь
02.03.2021 17:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
У водителей появился еще один повод получить штраф при въезде в Беларусь – за незаконный ввоз в страну иностранцев теперь будут отвечать не только юрлица. Об этом
Согласно измененному Кодексу об административных правонарушениях, который
Ранее к отвественности привлекались только ИП и юрлица, например, пассажирские перевозчики.
По новому законодательству, водитель обязан удостовериться в законности пересечения белорусской границы иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые постоянно приживают за пределами Беларуси. Управляющий транспортным средством должен проверить у пассажиров наличие пригодных для пересечения границы паспортов.
Документы должны действительно принадлежать своему держателю, они должны быть не просроченными, не порванными, не разрисованными, все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты.
Если водитель привезет на пункт пропуска иностранцев без необходимых документов, то он получит штраф в размере до 20 базовых величин (580 бел.руб.).
Данное нововведение касается и въезда из России.
Напомним, 22 января были официально опубликованы новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП), которые начали действовать с 1 марта. Об изменениях в законодательстве можете прочитать
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У водителей появился еще один повод получить штраф при въезде в Беларусь – за незаконный ввоз в страну иностранцев теперь будут отвечать не только юрлица. Об...
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