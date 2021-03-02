ГПК: физлица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь

У водителей появился еще один повод получить штраф при въезде в Беларусь – за незаконный ввоз в страну иностранцев теперь будут отвечать не только юрлица. Об этом информирует Госпогранкомитет.

Согласно измененному Кодексу об административных правонарушениях, который вступил в силу с 1 марта, за незаконный ввоз иностранных граждан в Беларусь (статья 24.56 КоАП) будут нести ответственность еще и физические лица.

Ранее к отвественности привлекались только ИП и юрлица, например, пассажирские перевозчики.

По новому законодательству, водитель обязан удостовериться в законности пересечения белорусской границы иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые постоянно приживают за пределами Беларуси. Управляющий транспортным средством должен проверить у пассажиров наличие пригодных для пересечения границы паспортов.

Документы должны действительно принадлежать своему держателю, они должны быть не просроченными, не порванными, не разрисованными, все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты.

Если водитель привезет на пункт пропуска иностранцев без необходимых документов, то он получит штраф в размере до 20 базовых величин (580 бел.руб.).

Данное нововведение касается и въезда из России.