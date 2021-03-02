ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГПК: физлица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь

02.03.2021 17:05 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

У водителей появился еще один повод получить штраф при въезде в Беларусь – за незаконный ввоз в страну иностранцев теперь будут отвечать не только юрлица. Об этом информирует Госпогранкомитет.

Согласно измененному Кодексу об административных правонарушениях, который вступил в силу с 1 марта, за незаконный ввоз иностранных граждан в Беларусь (статья 24.56 КоАП) будут нести ответственность еще и физические лица.

Ранее к отвественности привлекались только ИП и юрлица, например, пассажирские перевозчики.

По новому законодательству, водитель обязан удостовериться в законности пересечения белорусской границы иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые постоянно приживают за пределами Беларуси. Управляющий транспортным средством должен проверить у пассажиров наличие пригодных для пересечения границы паспортов.

Документы должны действительно принадлежать своему держателю, они должны быть не просроченными, не порванными, не разрисованными, все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты.

Если водитель привезет на пункт пропуска иностранцев без необходимых документов, то он получит штраф в размере до 20 базовых величин (580 бел.руб.).

Данное нововведение касается и въезда из России.

Напомним, 22 января были официально опубликованы новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП), которые начали действовать с 1 марта. Об изменениях в законодательстве можете прочитать тут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У водителей появился еще один повод получить штраф при въезде в Беларусь – за незаконный ввоз в страну иностранцев теперь будут отвечать не только юрлица. Об...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жителя Калинковичей будут судить за угрозы взрывов, ложные сообщения об опасности и коммерческий шпионаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by