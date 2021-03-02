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Как продавать тюльпаны и не попасть на штраф, рассказали в налоговой
02.03.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 2 мар – Sputnik. В налоговой инспекции Гродно накануне 8 Марта напомнили о правилах продажи цветов, которые стоит знать тем, кто захочет подзаработать на праздничном ажиотаже.
Как сообщают в инспекции по налогам и сборам Гродненской области, чтобы продавать цветы и другую продукцию цветоводства, не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не требуется предоставлять отчетность об этой деятельности. Но чтобы не платить штраф, нужно помнить о нескольких важных требованиях.
Еще до начала продажи нужно сообщить в налоговую о своем намерении продавать цветы.
В уведомлении нужно указать вид товара, период цветочных продаж и место, где будет располагаться торговая точка. На основании этого налоговая рассчитает сумму единого налога, которую должен заплатить продавец.
В Беларуси утверждены ставки единого налога для физлиц, которые не зарегистрированы в качестве ИП. При продаже продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады для Минска единый налог составляет 76 рублей в месяц, для Гродно, Бреста, Витебска и других областных городов – 66 рублей в месяц.
Для крупных городов как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск – 58 рублей в месяц, для остальных населенных пунктов – 57 рублей в месяц. Если продавец намерен работать меньше 15 дней в течение месяца, эту сумму уменьшат вдвое.
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Для продажи цветов необязательно регистрировать ИП, но стоит помнить несколько важных правил.
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