Жителя Витебска приговорили к году «химии» за сброшенный на землю государственный флаг

Источник материала: Tut.by

23-летний житель Витебска получил год «химии» за «надругательство над государственным флагом Беларуси». Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото: Reuters

Согласно обвинению, парень достал красно-зеленый флаг из кронштейна возле магазина «Веста» на улице Мира, а затем «демонстративно бросил флагшток» на землю. При этом «навершие флагштока» разбилось. В этот момент горожанин был пьян.

Ущерб, нанесенный магазину, оценили в 21 рубль 77 копеек.

Молодой человек признал вину, раскаялся и возместил ущерб.

Суд Октябрьского района Витебска приговорил парня к году ограничения свободы в учреждении открытого типа.