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Жителя Витебска приговорили к году «химии» за сброшенный на землю государственный флаг
02.03.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23-летний житель Витебска получил год «химии» за «надругательство над государственным флагом Беларуси». Об этом
Согласно обвинению, парень достал красно-зеленый флаг из кронштейна возле магазина «Веста» на улице Мира, а затем «демонстративно бросил флагшток» на землю. При этом «навершие флагштока» разбилось. В этот момент горожанин был пьян.
Ущерб, нанесенный магазину, оценили в 21 рубль 77 копеек.
Молодой человек признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
Суд Октябрьского района Витебска приговорил парня к году ограничения свободы в учреждении открытого типа.
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Согласно обвинению, парень достал красно-зеленый флаг из кронштейна возле магазина «Веста» на улице Мира, а затем «демонстративно бросил флагшток» на землю. При...
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