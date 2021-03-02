Источник материала: Tut.by

Сегодня суд вынес приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину — журналистке TUT.BY и врачу БСМП, которых обвиняли в разглашении врачебной тайны. Их дело рассматривали в закрытом режиме, свидетели и адвокаты были связаны подпиской о неразглашении. Катерине Борисевич дали 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых. Артему Сорокину — 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых. Врач был освобожден в зале суда, журналист остается в СИЗО еще на 2,5 месяца. Известные белорусы прокомментировали приговор.



Фото: Belta via Reuters

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь — 2008: «Если они и достойны чего-то, то благодарности»



Фото: TUT.BY

— Лично я ждала единственно справедливого оправдательного приговора. Но ловлю себя на мысли, что радуюсь относительно «мягкому» приговору для совершенно невиновных людей. Что это не пять, не десять лет колонии. Разве такому развитию событий кто-нибудь удивился бы? Вот до чего мы дожили. Если они и достойны чего-то, то благодарности за свой профессионализм и честность. Я восхищаюсь этими людьми и горжусь жить с ними в одно время в одной стране. В первый день слушания дела Катерины и Артема, когда суд над ними объявили закрытым, мы увидели только видео, где их ведут по коридору, где люди кричат: «Катя, мы здесь!», «Держитесь!» Я расплакалась в этот момент от накатившей обиды и бессилия. Ведь отлично понимаю, что чувствуют они, когда видят и слышат такую поддержку от родных и совершенно незнакомых людей. А потом увидела фото, где Катерина улыбается в зале суда. И поняла, что в таком случае мы здесь, на свободе, уж точно не имеем права унывать. Хотя иногда задумываешься, имеешь ли ты право на эту самую улыбку, когда вокруг происходит такое.

Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий: «Приговор стал очередной упущенной возможностью на пути примирения»



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— 2021 год объявлен Годом народного единства. Но объединить общество и сплотить народ нельзя принятием указа, закона или плана мероприятий. Достичь единства можно только на пути примирения, укрепления взаимопонимания и доверия… На пути утверждения справедливости, добра и любви. К сожалению, то, что мы пока наблюдаем, не дает повода для оптимизма. На мой взгляд, мы упустили здесь уже немало шансов. И вынесенный приговор в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина также, по-моему, стал очередной упущенной возможностью на пути примирения и сплочения нашего народа. Жаль! А ведь все мы: и власть, и общество, — если хотим не только сохранить, но и укрепить наш белорусский дом, сделать его комфортным и уютным для живущих в нем и передать его в целости и сохранности будущим поколениям, не должны забывать слова Священного Писания, о которых нам напомнил в ходе Всебелорусского народного собрания владыка Вениамин: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Думаю, что в это сложное для нашего народа время нам всем надо очень внимательно отнестись к этим словам.

Дмитрий Семченко, экс-журналист президентского пула: «Кате и Артему мы всегда будем благодарны за правду»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Глядя на этот «суд», прокручивал в голове библейские мотивы судилища над Иисусом Христом в булгаковской аранжировке. Ни на кого не примеряю ничьи роли, но суть события примерно та же: таскают безвинных людей и пытаются придумать им вину. Особенно сейчас актуальна фраза: «Они не ведают, что творят».

Безусловно, эта расправа над правдой войдет в историю. Сажают за честность, за добросовестно выполненную работу. Новым поколениям белорусов будут показывать на этом примере, до чего можно докатиться, когда в стране нет ни закона, ни справедливости. К сожалению, таких примеров с прошлого лета у нас уже собралось на целый учебник. Подавляющее большинство наших граждан прекрасно понимает, что настоящее преступление — это делать честных людей преступниками. Наш народ сейчас тоже выносит свои приговоры. И у этих приговоров нет срока давности. А Кате и Артему мы всегда будем благодарны за правду.