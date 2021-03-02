Отметить и поблагодарить тех, кто стоит на страже правопорядка

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Сотрудников правоохранительных органов Минской области поздравляют с наступающим профессиональным праздником председатель Миноблисполкома Александр Турчин, министр внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков и другие почетные гости. Слова благодарности приняли сегодня более 500 милиционеров.



В программе - вручение грамот и медалей лучшим представителям профессии и праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады

Отметили и роль офицерских жен, которые в течение более 20 лет службы сотрудников органов внутренних дел обеспечивали семейное благополучие, хранили верность, преданность и терпение в непростых жизненных ситуациях. Женщины получили почетные медали.