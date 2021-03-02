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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Признаны виновными Суд Московского района признал сотрудницу tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина виновными. Борисевич признана виновной в...

Суд Московского района признал сотрудницу tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина виновными. Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, Сорокин - в ее разглашении. Сотруднице интернет-ресурса назначено 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Врач приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Что касается Борисевич, она остается под стражей. Обоим предстоит выплатить штраф.