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Признаны виновными

02.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд Московского района признал сотрудницу tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина виновными. Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, Сорокин - в ее разглашении. Сотруднице интернет-ресурса назначено 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Врач приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Что касается Борисевич, она остается под стражей. Обоим предстоит выплатить штраф.
 
 
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Суд Московского района признал сотрудницу tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина виновными. Борисевич признана виновной в...
 
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