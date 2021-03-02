Источник материала: БT

Во второй половине месяца к профилактическим беседам подключатся и сельские жители

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профилактическая акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!" Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации. Спасатели сегодня начали республиканскую акцию "День безопасности. Внимание всем!" Организована она в...

Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации. Спасатели сегодня начали республиканскую акцию "День безопасности. Внимание всем!" Организована она в два этапа. Так, до 12 марта интерактивные встречи специалисты проведут в школах и общежитиях, в торговых центрах и на спортивных объектах.Закрепить знания о правилах безопасности помогут также тематические видеоролики и интерактивная фотовыставка. Кроме этого, во время мероприятий организуют зоны активности, покажут театрализованные постановки и наглядные эксперименты в "Пожарной лаборатории".