|
«Единственным справедливым решением был бы оправдательный приговор». Заявление TUT.BY по делу «ноль промилле»
02.03.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 марта суд
Катю и Артема признали виновными в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия». Суд был закрытым, и мы не знаем, какие доказательства приводила сторона обвинения. Мы знаем, как Катя работала над материалом, и
Утром 13 ноября Катя получила задание проверить достоверность опубликованного в Сети документа о том, что в крови избитого Романа Бондаренко не было алкоголя. Спустя некоторое время на TUT.BY была опубликована статья «Врач БСМП:
Семья Романа Бондаренко не имела и не имеет претензий ни к Кате, ни к доктору Артему Сорокину, который и подтвердил нашей журналистке достоверность документа. Более того, двоюродная сестра Романа сообщила, что семья дала разрешение на публикацию материалов, касающихся состояния здоровья Романа.
Мы, журналисты, редакторы и все сотрудники TUT.BY, считаем приговор незаконным и несправедливым. Единственным справедливым решением, на наш взгляд, был бы оправдательный приговор.
Более того, сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Катерины Борисевич и доктора Сорокина, а также их длительное содержание под стражей мы считаем возмутительным, циничным и абсурдным.
Во-первых, данные о состоянии Романа Бондаренко озвучивались не только фигурантами дела, но и многочисленными другими источниками, в том числе представителями власти.
Во-вторых, нам кажется очевидным, что
Мы также убеждены, что именно преследование и обвинительный приговор в отношении Катерины Борисевич и доктора Артема Сорокина способны подорвать доверие к госорганам.
Мы считаем, что приговор Кате — это и месть ей персонально за ее работу, и попытка оказать давление на TUT.BY и другие независимые медиа.
Мы требуем немедленно освободить Катерину Борисевич! Мы требуем вернуть в Беларусь правосудие!
Дорогие читатели! Если вы также считаете приговор незаконным и несправедливым, напишите нам об этом, воспользовавшись формой ниже. Так мы сможем увидеть, сколько человек солидарны с Катей и доктором Сорокиным. Будем благодарны, если вы напишете, почему не согласны с приговором, а также слова поддержки Катерине Борисевич и Артему Сорокину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Единственным справедливым решением был бы оправдательный приговор». Заявление TUT.BY по делу «ноль промилле»
Мы требуем немедленно освободить Катерину Борисевич. Мы требуем вернуть в Беларусь правосудие!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)