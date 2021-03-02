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«Единственным справедливым решением был бы оправдательный приговор». Заявление TUT.BY по делу «ноль промилле»

02.03.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 марта суд огласил приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину. Катерина приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, доктор Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда, Катерина остается под стражей.

Катю и Артема признали виновными в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия». Суд был закрытым, и мы не знаем, какие доказательства приводила сторона обвинения. Мы знаем, как Катя работала над материалом, и рассказывали вам об этом.


Фото: Belta via Reuters

Утром 13 ноября Катя получила задание проверить достоверность опубликованного в Сети документа о том, что в крови избитого Романа Бондаренко не было алкоголя. Спустя некоторое время на TUT.BY была опубликована статья «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

Семья Романа Бондаренко не имела и не имеет претензий ни к Кате, ни к доктору Артему Сорокину, который и подтвердил нашей журналистке достоверность документа. Более того, двоюродная сестра Романа сообщила, что семья дала разрешение на публикацию материалов, касающихся состояния здоровья Романа.

Мы, журналисты, редакторы и все сотрудники TUT.BY, считаем приговор незаконным и несправедливым. Единственным справедливым решением, на наш взгляд, был бы оправдательный приговор.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Более того, сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Катерины Борисевич и доктора Сорокина, а также их длительное содержание под стражей мы считаем возмутительным, циничным и абсурдным.

Во-первых, данные о состоянии Романа Бондаренко озвучивались не только фигурантами дела, но и многочисленными другими источниками, в том числе представителями власти.

Во-вторых, нам кажется очевидным, что «повышение напряженности в обществе» (формулировка прокуратуры) вызвало не то, что в крови Романа не было алкоголя, а то, что молодой человек был избит до смерти неизвестными. Ведь стихийная акция памяти Романа прошла во дворе на Червякова вечером 12 ноября, задолго до публикации Катиной статьи. А отсутствие уголовного дела (оно было возбуждено лишь 18 февраля, за сутки до начала суда над Катей и доктором Сорокиным), как и задержанных в связи с насильственной смертью Романа Бондаренко, а также отсутствие какой-либо реакции на журналистские расследования о событиях 11 ноября во «дворе перемен» как раз могли способствовать «созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам».

Мы также убеждены, что именно преследование и обвинительный приговор в отношении Катерины Борисевич и доктора Артема Сорокина способны подорвать доверие к госорганам.

Мы считаем, что приговор Кате — это и месть ей персонально за ее работу, и попытка оказать давление на TUT.BY и другие независимые медиа.

Мы требуем немедленно освободить Катерину Борисевич! Мы требуем вернуть в Беларусь правосудие!

Дорогие читатели! Если вы также считаете приговор незаконным и несправедливым, напишите нам об этом, воспользовавшись формой ниже. Так мы сможем увидеть, сколько человек солидарны с Катей и доктором Сорокиным. Будем благодарны, если вы напишете, почему не согласны с приговором, а также слова поддержки Катерине Борисевич и Артему Сорокину.

 
 
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Мы требуем немедленно освободить Катерину Борисевич. Мы требуем вернуть в Беларусь правосудие!
 
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