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«Правда и любовь сильнее лжи и насилия». Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным
02.03.2021 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акция солидарности с Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, а также всеми репрессированными журналистами и правозащитниками прошла сегодня в Минске. Девушки, которые обычно гуляют по Минску в красном, вышли на улицу Октябрьскую в черных одеждах и с белыми цветами в руках. На лицах — медицинские маски с черными крестами — как символ того, что происходит сегодня со свободой слова в нашей стране.
— Вы можете пытаться отнять наш голос, заставить нас молчать насильно, но вы не отберете нашу индивидуальность, наши души, нашу солидарность и чувство внутренней свободы, нашу уверенность в правоте, вы не измените факты, закрывая правде рот. Правда и любовь всегда будут сильнее лжи и насилия.
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«Правда и любовь сильнее лжи и насилия». Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным
Девушки, которые обычно гуляют по Минску в красном, вышли на улицу Октябрьскую в черных одеждах и с белыми цветами в руках.
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