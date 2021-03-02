«Правда и любовь сильнее лжи и насилия». Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным

Источник материала: Tut.by

Акция солидарности с Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, а также всеми репрессированными журналистами и правозащитниками прошла сегодня в Минске. Девушки, которые обычно гуляют по Минску в красном, вышли на улицу Октябрьскую в черных одеждах и с белыми цветами в руках. На лицах — медицинские маски с черными крестами — как символ того, что происходит сегодня со свободой слова в нашей стране.

— Вы можете пытаться отнять наш голос, заставить нас молчать насильно, но вы не отберете нашу индивидуальность, наши души, нашу солидарность и чувство внутренней свободы, нашу уверенность в правоте, вы не измените факты, закрывая правде рот. Правда и любовь всегда будут сильнее лжи и насилия.



























