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«Белавиа» возобновляет полеты в Батуми

02.03.2021 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 30 марта «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании.


Полеты по данному направлению стартуют с двух рейсов в неделю: из Минска — по вторникам и пятницам, из Батуми — по средам и субботам. К началу летнего сезона количество рейсов «Белавиа» планирует увеличить до семи в неделю.

Напомним, прилетающим в Грузию необходимо предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

 
Теги: Минск
 
 
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Полеты по данному направлению стартуют с двух рейсов в неделю: из Минска - по вторникам и пятницам, из Батуми - по средам и субботам.
 
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