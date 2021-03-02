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Увеличение объемов использования вторсырья

Тарифная политика и незавершенное строительство

Экспорт строительных услуг

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие ЖКХ и стройотрасли обсудили в правительстве Качество услуг ЖКХ и арендное жилье, незавершенное строительство и экспорт услуг. Об этом говорили на президиуме Совмина. Есть проблемы, которые нужно решать,...

Качество услуг ЖКХ и арендное жилье, незавершенное строительство и экспорт услуг. Об этом говорили на президиуме Совмина. Есть проблемы, которые нужно решать, чтобы выйти на запланированные показатели в директивах Президента. Например, через 5 лет обеспечить всех белорусов качественной питьевой водой, перерабатывать до четверти и более твердых бытовых отходов, а также больше внимания уделять развитию городов-спутников.Подробнее о планах на ближайшие годы - в репортажеТо, что актуально в любой отрасли или сфере и важно для ее эффективной работы, - это качество. Качество услуг, товаров, проектов. Как раз об этом сегодня говорили в правительстве, проводя ревизию двух документов - директив по стройотрасли и развитии ЖКХ. Год назад их подписал Президент. Что за это время уже сделано и главное, какие есть проблемы. Ведь перспективное планирование в директивах закрепили в цифрах.Несмотря на положительную динамику, дотягиваем пока не до всех. На это обращает внимание премьер. Речь идет об индивидуальной застройке жилья, арендных квартирах, замены тепловых сетей и капремонту домов. В планах обновлять не менее 3 миллионов 600 тысяч квадратов жилья ежегодно. Но здесь пока отстаем.Ориентир - использование твердых бытовых отходов до четверти. А через 5 лет и вовсе эту цифру удвоить. Оценивают же сделанное в ЖКХ, конечно, потребители. Тут важно как быстро помогли после звонка на 115. И по итогам прошлого года количество обращений снизилось на 7,5 %. Но контроль за качеством ослабевать не будет.Тарифная политика выдерживается в повышении платы за жировку на 5 долларов в год. В расчет берется двушка с тремя жильцами и воду, газ и тепло они тратят не сверхнормы. Все новые дома сейчас, кстати, строятся энергоэффективными, заверяет регулятор. 46 % жилья по итогам 20-го - это индивидуальная застройка и спрос на нее растет. Что касается незавершенного строительства, то проблемы есть. На начало года таких домов 25, один - в Витебской области, все остальные - в столице.Строить с господдержкой, а это не менее миллиона квадратных метров, будут не дороже, чем и в прошлом году, когда квадрат дешевле средней зарплаты. Экспорт услуг планируем наверстать в этом году. Уже строим детские сады и школы в Ленинградской, Калужской областях. Ведем переговоры с Брянской и Псковской. В итоге в планах не менее 12 социальных объектов до 2025 года.