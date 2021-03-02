|
Развитие мотовелозавода - один из ключевых вопросов работников предприятия
02.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБудущее велозавода, условия труда, улучшения жилищных условий и даже уборка подъездов. Эти вопросы среди многих поднимались сегодня на выездном приеме граждан на Минском мотовелозаводе. Туда приехал помощник Президента - инспектор по городу Минску. Александр Барсуков не первый раз на предприятии и отлично владеет ситуацией, а личное общение с коллективом, как он отметил, только помогает вникать в проблемы.
Нина Михалицина, слесарь механосборочных работ ООО "Мотовелозавод": "Задавался вопрос по поводу завода, его развития, чтобы завод процветал, рос и расширялся, развивался, чтобы приходило молодое поколение. Мы уже отработали свое, мы уходим, чтобы молодые работали. Чтобы наш аист ездил по дорогам нашего города и дальше. 5 лет стабильной работы, велосипеды продаются, не задерживаются, работа есть, я думаю, и в дальнейшем будет".
Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси - инспектор по г. Минску: "Как будет модернизация производства, будет ли производство, будет ли предприятие работать, функционировать дальше - это людей очень беспокоит. Некоторые люди отработали более 30 лет на этом предприятии, они беспокоятся за это предприятие. Сегодня нужно, чтобы был бренд. Бренд есть "Аист", есть наш велосипед. Сегодня нужно что-то улучшить, что-то еще посмотреть, реклама должна быть соответствующая, чтобы люди покупали наши велосипеды. Он должен быть лучше, чем импортный. Мы должны ценообразование посмотреть и качество - самое главное".
Спрашивали и о перспективах велодвижения в нашей стране - это и вопрос безопасности, и экологии, и здоровья. По мнению работников, сегодня нужна национальная программа развития велосипедной инфраструктуры, четкая и единая регламентация.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущее велозавода, условия труда, улучшения жилищных условий и даже уборка подъездов. Эти вопросы среди многих поднимались сегодня на выездном приеме граждан на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)