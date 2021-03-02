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Новые законопроекты в рамках ОДКБ. Главный приоритет - информационная безопасность
02.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСверили позиции сегодня и страны - участницы ОДКБ, определив главным приоритетом информационную безопасность. Во время видеоконференции стороны обсудили вопросы подготовки проектов модельных законов в сфере правоохранительной деятельности, противодействия терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, а также миротворческой деятельности.
Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Принятие данных законопроектов является очень важным, так как они создают базу для применения сил и средств ОДКБ в рамках обеспечения национальной безопасности наших государств. С учетом обстановки в мире и вокруг наших государств информационная безопасность становится во главу угла, потому что меняются подходы, принципы применения и борьбы в этой сфере. Принятие законопроектов позволит нашим государствам обеспечить информационную безопасность государств, в рамках нацбезопасности".
Обсудили сегодня и совершенствование национального законодательства в области нежелательной миграции, регулирования оборота виртуальных валют, деятельности трастов на территориях стран ОДКБ.
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Сверили позиции сегодня и страны - участницы ОДКБ, определив главным приоритетом информационную безопасность. Во время видеоконференции стороны обсудили вопросы...
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