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Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы, начались с Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны . Накануне учреждение пригласило на памятную вечеринку, в рамках которой прошла презентация экспозиции оригинальных вещей, принадлежавших белорусскому классику. А также состоялась поэтическо-музыкальная встреча-концерт, на которой звучали творческие строки народного писателя Беларуси. Старт праздничных мероприятий из музея войны неслучайный.

Наталья Бордиловская расскажет подробнее.