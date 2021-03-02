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Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы
02.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы,
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Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы, начались с Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Накануне...
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