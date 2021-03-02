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В Гродно прошел парад милиции
02.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии профессионального праздника милиционеры в Гродно прошли маршем по центральным улицам. Парад подразделений правоохранительных органов – давняя гродненская традиция. Сегодня участие в мероприятии приняли несколько сотен человек, в том числе - парадные коробки ГАИ, внутренних войск, ОМОНа и других подразделений. Задействованы в торжественном марше были также автомобили и мотоциклы.
Вадим Синявский, начальник УВД Гродненского облисполкома: "События прошлого года показывают, что органы внутренних дел справились с поставленными задачами, обеспечили порядок, стабильность на территории наших городов и сел. А традиция марша демонстрирует мирное отношение органов внутренних дел к своему населению, своему городу".
Участники парада сделали остановку у памятника воинам-освободителям, где возложили цветы в знак благодарности за Великую Победу и возможность жить в мирной стране.
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В преддверии профессионального праздника милиционеры в Гродно прошли маршем по центральным улицам. Парад подразделений правоохранительных органов – давняя...
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