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В Гродно прошел парад милиции

02.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии профессионального праздника милиционеры в Гродно прошли маршем по центральным улицам. Парад подразделений правоохранительных органов – давняя гродненская традиция. Сегодня участие в мероприятии приняли несколько сотен человек, в том числе - парадные коробки ГАИ, внутренних войск, ОМОНа и других подразделений. Задействованы в торжественном марше были также автомобили и мотоциклы.

Вадим Синявский,  начальник УВД Гродненского облисполкома: "События прошлого года показывают, что органы внутренних дел справились с поставленными задачами, обеспечили порядок, стабильность на территории наших городов и сел. А традиция марша демонстрирует мирное отношение органов внутренних дел к своему населению, своему городу".

Участники парада сделали остановку у памятника воинам-освободителям, где возложили цветы в знак благодарности за Великую Победу и возможность жить в мирной стране.

 
Теги: Гродно
 
 
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В преддверии профессионального праздника милиционеры в Гродно прошли маршем по центральным улицам. Парад подразделений правоохранительных органов – давняя...
 
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