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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 90 лет исполнилось экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву "Все будет нормально, - говорит этот человек и добавляет, - к моему 100-летию". Сегодня 90 лет исполнилось экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Его политическая...

"Все будет нормально, - говорит этот человек и добавляет, - к моему 100-летию". Сегодня. Его политическая карьера пришлась на переломный момент в истории. Горбачев возглавлял СССР 7 лет - с 1985-го до его распада в 91-м. Как сегодня политик оценивает те события и в чем видит перспективы лучшего будущего?Знаменитый политик принимает поздравления с солидным юбилеем. Без преувеличения, его имя навеки вписано в мировую историю. На вопрос, что считаете главным делом своей жизни, Михаил Сергеевич уверенно отвечает - перестройку и все, что с ней связано.Его называют трагическим героем на стыке двух эпох. Развал могущественного Союза и последующий так называемый парад суверенитетов. Непростые, неоднозначные времена. На политическом счету первого и последнего президента СССР - перестройка, гласность, отмена однопартийной системы. Он вывел советские войска из Афганистана и ГДР, разрушил железный занавес - внес реальный вклад в объединение Германии, подписал с Соединенными Штатами Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению политика, принятые им в свое время решения были правильными, а Советский Союз можно было бы сохранить, но лишь с помощью реформ.Яркая неординарная личность. Обладатель премии "Грэмми" за лучший речевой альбом для детей, а в 1990-м году был удостоен Нобелевской премии мира.О 91-м вспоминает: отдал власть, потому что хотел избежать кровавого развития событий. Люди должны понять перестройку - говорит Михаил Сергеевич. Именно так он назвал одну из своих книг, вышедшую несколько лет назад. А сейчас издает книгу писем, адресованных ему советскими гражданами и из-за рубежа. Называется она "Понять Горбачева". Большой человек и глобальная фигура в политике, пожалуй, даже без приставки "экс".