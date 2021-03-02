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90 лет исполнилось экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву
02.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Все будет нормально, - говорит этот человек и добавляет, - к моему 100-летию". Сегодня
Знаменитый политик принимает поздравления с солидным юбилеем. Без преувеличения, его имя навеки вписано в мировую историю. На вопрос, что считаете главным делом своей жизни, Михаил Сергеевич уверенно отвечает - перестройку и все, что с ней связано.
Михаил Горбачев, экс-президент СССР: "Я глубоко убежден, что перестройка была необходима, и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, - люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. И поэтому попытка отбросить страну в прошлое - путч ГКЧП - не удалась. А на внешней арене главное - прекращение холодной войны, радикальное сокращение ядерных вооружений".
Его называют трагическим героем на стыке двух эпох. Развал могущественного Союза и последующий так называемый парад суверенитетов. Непростые, неоднозначные времена. На политическом счету первого и последнего президента СССР - перестройка, гласность, отмена однопартийной системы. Он вывел советские войска из Афганистана и ГДР, разрушил железный занавес - внес реальный вклад в объединение Германии, подписал с Соединенными Штатами Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению политика, принятые им в свое время решения были правильными, а Советский Союз можно было бы сохранить, но лишь с помощью реформ.
Михаил Горбачев, экс-президент СССР: "Я не раз говорил - Союз можно было сохранить, конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет. А сейчас уже почти 30 лет существуют независимые государства. Существует Евразийский экономический союз, Организация Договора коллективной безопасности. Вот эти организации надо укреплять и сделать все, чтобы восстановить отношения с теми республиками, с которыми у нас сейчас разлад. Нужна такая программа".
Яркая неординарная личность. Обладатель премии "Грэмми" за лучший речевой альбом для детей, а в 1990-м году был удостоен Нобелевской премии мира.
О 91-м вспоминает: отдал власть, потому что хотел избежать кровавого развития событий. Люди должны понять перестройку - говорит Михаил Сергеевич. Именно так он назвал одну из своих книг, вышедшую несколько лет назад. А сейчас издает книгу писем, адресованных ему советскими гражданами и из-за рубежа. Называется она "Понять Горбачева". Большой человек и глобальная фигура в политике, пожалуй, даже без приставки "экс".
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"Все будет нормально, - говорит этот человек и добавляет, - к моему 100-летию". Сегодня 90 лет исполнилось экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Его политическая...
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