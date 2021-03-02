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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ставка на новые направления в подготовке правоохранителей С достоинством выполнять поставленные задачи, служить 24 на 7 и быть готовыми к самопожертвованию. Планка для сотрудников МВД - высокая. А потому подготовке кадров в...

С достоинством выполнять поставленные задачи, служить 24 на 7 и быть готовыми к самопожертвованию. Планка для сотрудников МВД - высокая. А потому подготовке кадров в ведомстве - самое пристальное внимание. Ведущую роль здесь играет Академия МВД.Главное отличие учебного заведения - сочетание теории с практикой. Это дает хороший результат. Да и абитуриенты в вуз отбираются со знаком качества. Подготовка кадров, кроме интересов Министерства внутренних дел, здесь осуществляется для Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, Государственного пограничного комитета, Департамента финансовых расследований, Министерства обороны.Среди актуальных задач - информационное противоборство, компьютерная разведка и ряд вопросов, связанных с развитием техники. Об этом сегодня рассказал журналистам глава администрации Президента, посещая в преддверие профессионального праздника милицейскую альма-матер. Игорь Сергеенко ознакомился с материально-технической базой вуза и высоко оценил возможности учебного процесса.За более чем полувековую историю в стенах учреждения подготовлено более 36 тысяч специалистов. Академией МВД заключено 67 международных договоров и соглашений о сотрудничестве в области образования и науки с зарубежными вузами и организациями.