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Житель Калинковичей зарабатывал биткоины на дестабилизации общественного порядка

02.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей. Речь об угрозе взрыва, заведомо ложном сообщении об опасности и коммерческом шпионаже. На протяжении 2 лет мужчина сообщал о минировании областных исполкомов, столичного вокзала, школ в Гомельской области, областного суда и ряда других объектов. Расследование показало, что целью обвиняемого были давление на органы власти, устрашение жителей страны, дестабилизация общественного порядка. Для этого  на официальных сайтах госорганов он размещал электронные сообщения с угрозами взрывов социально-значимых объектов. Также есть информация, что свою деятельность житель Калинковичей монетизировал доходом были биткоины. Правда, кто "заказчик" подобных услуг, пока не сообщается.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области: "Благодаря усилиям оперативных служб УКГБ и УВД данное преступление раскрыто. Порядка 19 эпизодов следствием установлено, прокуратура согласилась с предложенной квалификацией преступления. И направила уголовное дело для рассмотрения в суд Гомельской области".

Обвиняемому инкриминировано 19 эпизодов противоправной деятельности 

По информации Гомельской прокуратуры - все сообщения об угрозе взрывов, звонки о минировании стоили спецслужбам более 8 тысяч рублей. Впоследствии обвиняемому придется компенсировать эту сумму. С момента задержания житель Калинковичей находится под стражей - там и останется до суда.

 
 
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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей. Речь об угрозе взрыва, заведомо ложном сообщении об опасности и...
 
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