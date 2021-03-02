Источник материала: БT

Обвиняемому инкриминировано 19 эпизодов противоправной деятельности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Калинковичей зарабатывал биткоины на дестабилизации общественного порядка Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей. Речь об угрозе взрыва, заведомо ложном сообщении об опасности и...

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей. Речь об угрозе взрыва, заведомо ложном сообщении об опасности и коммерческом шпионаже. На протяжении 2 лет мужчина сообщал о минировании областных исполкомов, столичного вокзала, школ в Гомельской области, областного суда и ряда других объектов. Расследование показало, что целью обвиняемого были давление на органы власти, устрашение жителей страны, дестабилизация общественного порядка. Для этого на официальных сайтах госорганов он размещал электронные сообщения с угрозами взрывов социально-значимых объектов. Также есть информация, что свою деятельность житель Калинковичей монетизировал доходом были биткоины. Правда, кто "заказчик" подобных услуг, пока не сообщается.По информации Гомельской прокуратуры - все сообщения об угрозе взрывов, звонки о минировании стоили спецслужбам более 8 тысяч рублей. Впоследствии обвиняемому придется компенсировать эту сумму. С момента задержания житель Калинковичей находится под стражей - там и останется до суда.