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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Мезенцев: Только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне Санкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая...

Санкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая нормальность".Ее цель - подрыв не только стабильного развития Беларуси по всем направлениям, но и разрушение сотрудничества в рамках Союзного государства.И только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне. Об успешных совместных проектах и ярких примерах "двойных" стандартов и не только - в проекте "Успеть до полуночи" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.Экономическая независимость - залог суверенитета и политической свободы выбора. Отметил аналитик Института стратегических исследований Алексей Авдонин.