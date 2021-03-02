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Дмитрий Мезенцев: Только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне

02.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая нормальность".

Ее цель - подрыв не только стабильного развития Беларуси по всем направлениям, но и разрушение сотрудничества в рамках Союзного государства. 

И только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне. Об успешных совместных проектах и ярких примерах "двойных" стандартов и не только - в проекте "Успеть до полуночи"  рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Экономическая независимость - залог суверенитета и политической свободы выбора. Отметил аналитик Института стратегических исследований Алексей Авдонин.

 
 
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Санкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая...
 
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