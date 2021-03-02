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Дмитрий Мезенцев: Только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне
02.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСанкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая нормальность".
Ее цель - подрыв не только стабильного развития Беларуси по всем направлениям, но и разрушение сотрудничества в рамках Союзного государства.
И только консолидация поможет противостоять деструктивному давлению извне. Об успешных совместных проектах и ярких примерах "двойных" стандартов и не только - в проекте "Успеть до полуночи" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Экономическая независимость - залог суверенитета и политической свободы выбора. Отметил аналитик Института стратегических исследований Алексей Авдонин.
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Санкционный энтузиазм и агрессивная риторика осуждения в наш адрес со стороны государств, в которых неоднократно нарушались права человека, - это "новая...
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