«Штадлер» Брест - Минск «по техническим причинам» больше часа стоял под Барановичами

Источник материала: Tut.by

Электропоезд Брест — Минск, который должен прибыть в столицу в 23.25, застрял под Барановичами. Об этом TUT. BY сообщили читатели.



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— В 21.57 должны были прибыть в Барановичи. Буквально пару минут оставалось, когда вдруг произошла вспышка, резко затормозили и остановились.

По словам пассажиров, поезд стоит уже час и когда поедет дальше — неизвестно. Из вагонов никого не выпускают.

Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам». Между тем, говорят люди, слышно было, как машинист объяснял кому-то по телефону, что произошел обрыв контактного провода.

В 23.15 пассажиры сообщили, что поезд тронулся.

Напомним, меньше месяца назад из-за технической неисправности на перегоне Салтановка — Хальч Гомеля в пути стал на три часа, людей пересадили в другой поезд">остановился «Штадлер», который следовал из Гомеля в Минск. Поезд простоял более 2,5 часа, потом пассажиров пересадили в другой состав и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с опозданием более чем на 3,5 часа.

Позже в БелЖД сообщили , что причиной поломки стал конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем.