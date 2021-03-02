ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Штадлер» Брест - Минск «по техническим причинам» больше часа стоял под Барановичами

03.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Электропоезд Брест — Минск, который должен прибыть в столицу в 23.25, застрял под Барановичами. Об этом TUT. BY сообщили читатели.


Иллюстративное фото

— В 21.57 должны были прибыть в Барановичи. Буквально пару минут оставалось, когда вдруг произошла вспышка, резко затормозили и остановились.

По словам пассажиров, поезд стоит уже час и когда поедет дальше — неизвестно. Из вагонов никого не выпускают.

Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам». Между тем, говорят люди, слышно было, как машинист объяснял кому-то по телефону, что произошел обрыв контактного провода.

В 23.15 пассажиры сообщили, что поезд тронулся.

Напомним, меньше месяца назад из-за технической неисправности на перегоне Салтановка — Хальч Гомеля в пути стал на три часа, людей пересадили в другой поезд">остановился «Штадлер», который следовал из Гомеля в Минск. Поезд простоял более 2,5 часа, потом пассажиров пересадили в другой состав и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с опозданием более чем на 3,5 часа.

Позже в БелЖД сообщили, что причиной поломки стал конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам».
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by