|
В Минске вынесен приговор по делу о «ноль промилле»: сроки и огромные штрафы
03.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны.
Об этом
Отмечается, что Борисевич приговорена к 6 месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, а Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда.
Артема Сорокина на выходе встречали аплодисментами люди, пришедшие его поддержать. Катерина остается под стражей. Приговор будет обжалован.
Дело рассматривал суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья - Светлана Бондаренко, гособвинитель - Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищали адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина - Ольга Батюк.
Журналистку и врача обвинили по части 3 статьи 178 - «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».
Приговор был оглашен в 16.00. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых (1450 рублей). Его освободили в зале суда под подписку о невыезде, Катерина остается под стражей - день в СИЗО засчитывается за день в колонии. Оба не лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован обвиняемыми и опротестован прокуратурой. Частные постановления также могут быть обжалованы, опротестованы в Минский городской суд в течение 10 суток со дня их вынесения.
История вопроса
Напомним, 12 ноября в больнице скорой помощи
В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи
19 ноября журналист tut.by Катерина Борисевич
Против врача больницы Скорой помощи Артема Сорокина было
Позже инициатива BYPOL
Ни одного уголовного дела в отношении виновных в смерти парня не было заведено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)