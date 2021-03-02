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В Минске вынесен приговор по делу о «ноль промилле»: сроки и огромные штрафы

03.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что Борисевич приговорена к 6 месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, а Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда.

Артема Сорокина на выходе встречали аплодисментами люди, пришедшие его поддержать. Катерина остается под стражей. Приговор будет обжалован.

Дело рассматривал суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья - Светлана Бондаренко, гособвинитель - Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищали адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина - Ольга Батюк.

Журналистку и врача обвинили по части 3 статьи 178 - «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

Приговор был оглашен в 16.00. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых (1450 рублей). Его освободили в зале суда под подписку о невыезде, Катерина остается под стражей - день в СИЗО засчитывается за день в колонии. Оба не лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован обвиняемыми и опротестован прокуратурой. Частные постановления также могут быть обжалованы, опротестованы в Минский городской суд в течение 10 суток со дня их вынесения.

История вопроса

Напомним, 12 ноября в больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках.

В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК, обнародовав заключение, в котором было указано, что в крови было 0 процентов этила.

19 ноября журналист tut.by Катерина Борисевич задержана. В ее квартире прошел обыск, изъят ноутбук. Было возбуждено уголовное дело.

Против врача больницы Скорой помощи Артема Сорокина было возбуждено уголовное дело за то, что он показал данные исследований Романа Бондаренко, доказывающие, что в крови пострадавшего не было алкоголя, журналистам.

Позже инициатива BYPOL опубликовала предварительное расследование, уточнив полный список причастных к убийству Романа Бондаренко лиц. Также опубликованы записи разговоров милиционеров с медиками, подтверждающие, что Бондаренко был трезв.

Ни одного уголовного дела в отношении виновных в смерти парня не было заведено.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны.
 
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