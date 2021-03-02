В Минске вынесен приговор по делу о «ноль промилле»: сроки и огромные штрафы

Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что Борисевич приговорена к 6 месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, а Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда.

Артема Сорокина на выходе встречали аплодисментами люди, пришедшие его поддержать. Катерина остается под стражей. Приговор будет обжалован.

Дело рассматривал суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья - Светлана Бондаренко, гособвинитель - Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищали адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина - Ольга Батюк.

Журналистку и врача обвинили по части 3 статьи 178 - «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

Приговор был оглашен в 16.00. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых (1450 рублей). Его освободили в зале суда под подписку о невыезде, Катерина остается под стражей - день в СИЗО засчитывается за день в колонии. Оба не лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован обвиняемыми и опротестован прокуратурой. Частные постановления также могут быть обжалованы, опротестованы в Минский городской суд в течение 10 суток со дня их вынесения.

История вопроса

Напомним, 12 ноября в больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках.

В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК, обнародовав заключение, в котором было указано, что в крови было 0 процентов этила.

19 ноября журналист tut.by Катерина Борисевич задержана . В ее квартире прошел обыск, изъят ноутбук. Было возбуждено уголовное дело.

Против врача больницы Скорой помощи Артема Сорокина было возбуждено уголовное дело за то, что он показал данные исследований Романа Бондаренко, доказывающие , что в крови пострадавшего не было алкоголя, журналистам.

Позже инициатива BYPOL опубликовала предварительное расследование, уточнив полный список причастных к убийству Романа Бондаренко лиц. Также опубликованы записи разговоров милиционеров с медиками, подтверждающие, что Бондаренко был трезв.

Ни одного уголовного дела в отношении виновных в смерти парня не было заведено.