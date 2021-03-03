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По делу о массовых беспорядках в Бресте прошли прения. Какие сроки попросит обвинение?

03.03.2021 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 марта по делу о массовых беспорядках в Бресте прошли прения сторон, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Прокуратура посчитала вину первых девяти обвиняемых доказанной — и запросила по три года воспитательной колонии для несовершеннолетних Сергея Гацкевича и Дениса Хозея. Еще семерых обвинение предложило отправить в колонию усиленного режима: Александра Дроздова, Илью Мигно, Тимура Ризапура — на четыре с половиной года, Егора и Виталия Прокопчуков и Сергея Солоху — на четыре года, Сергея Кривченю — на три с половиной года.

Для десятой обвиняемой, Виталии Бондаренко, наказание не запрашивали, так как она уехала за границу.

Напомним, по версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими признали 29 человек. Из них в зале присутствовало семеро. Один на заседание не явился по уважительной причине: уехал на учебу. Остальные находились в отдельной комнате, на вопросы отвечали измененными голосами.

В результате беспорядков один сотрудник милиции получил легкое телесное повреждение: две раны в области первого пальца правой кисти. Еще 25 человек, по версии следствия, получили «побои». Также, по версии гособвинителя, обвиняемые, «объединенные единым преступным умыслом», пытались «применить насилие», «причинить телесные повреждения» и «нанести побои» еще двум сотрудникам.

Кроме того, поврежден милицейский и гражданский транспорт: легковой УАЗ, автобус МАЗ, автозак, несколько микроавтобусов Ford и ГАЗ.

Общая сумма причиненного вреда, по мнению следствия, — более 27 тысяч рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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Подросткам «светит» воспитательная колония, взрослым - усиленный режим.
 
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