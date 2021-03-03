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В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу, но застрял в глубокой луже

03.03.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу в одном из микрорайонов частной застройки, но провалился в лужу и там застрял. В дорожных работах пришлось сделать паузу, рассказывает портал autogrodno.by.


Фото: autogrodno.by

Случай произошел около деревни Чеховцы на окраине Лиды.

— Местные детки 3 километра ходят по такой дороге в школу, а их родители неоднократно просили власти города повлиять на ситуацию. Неожиданно на последнюю заявку отреагировали и прислали грейдер. Что было дальше, видно на фото, — рассказал порталу очевидец событий Андрей.


Фото: autogrodno.by

Но грейдер на месте проработал совсем недолго и сразу же провалился в большую лужу. На помощь ему пришел «Амкодор», который его вытянул.

— Кстати, после этого водитель грейдера продолжил свою работу, — отмечает Андрей.

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Теги: Гродно
 
 
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В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу в одном из микрорайонов частной застройки, но провалился в лужу и там застрял. В дорожных работах пришлось сделать паузу/
 
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