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В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу, но застрял в глубокой луже
03.03.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу в одном из микрорайонов частной застройки, но провалился в лужу и там застрял. В дорожных работах пришлось сделать паузу,
Случай произошел около деревни Чеховцы на окраине Лиды.
— Местные детки 3 километра ходят по такой дороге в школу, а их родители неоднократно просили власти города повлиять на ситуацию. Неожиданно на последнюю заявку отреагировали и прислали грейдер. Что было дальше, видно на фото, — рассказал порталу очевидец событий Андрей.
Но грейдер на месте проработал совсем недолго и сразу же провалился в большую лужу. На помощь ему пришел «Амкодор», который его вытянул.
— Кстати, после этого водитель грейдера продолжил свою работу, — отмечает Андрей.
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В Лиде грейдер приехал ровнять дорогу в одном из микрорайонов частной застройки, но провалился в лужу и там застрял. В дорожных работах пришлось сделать паузу/
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