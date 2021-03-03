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Владимир Громов - гость проекта "Скажинемолчи"

03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Своим видением наболевшей ситуации в эфире проекта "Скажинемолчи" поделился народный артист Беларуси Владимир Громов. Также звезда белорусской оперы рассказал о репертуарных спектаклях Большого: именно этим подмосткам ежесезонно служит самый узнаваемый баритон страны. Академический исполнитель прокомментировал видео из личного архива, отснятого во время самоизоляции труппы театра, отметил, что белорусскому балету уделяется большее внимание, нежели опере, а также напомнил, что между понятиями «театр» и «политическая площадка» не стоит ставить знак равенства.

Владимир Громов, народный артист Беларуси: "Все эти политические, назовем это так, игры внутри театра меня не сильно беспокоят. Я должен выполнять хорошо на своем участке, скажем так, свою работу. То, что зависит от меня. Естественно, мне понятны какие-то вещи. Но что-то мне не понятно. Что движет людьми, что надо себе напридумывать, чтобы какие-то вещи делать, которые в театре делать нельзя. Театр - это не политическая площадка".

Следите за проектом в telegram-канале "Скажинемолчи"

Напомним, что у проекта "Скажинемолч" есть телеграм-канал. Именно там творческая группа ждет ваших комментариев. Ведь зрители также могут становиться инициаторами тем, которые прозвучат в эфире "Беларусь 1".

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Своим видением наболевшей ситуации в эфире проекта "Скажинемолчи" поделился народный артист Беларуси Владимир Громов. Также звезда белорусской оперы рассказал о...
 
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