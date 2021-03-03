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Владимир Громов - гость проекта "Скажинемолчи"
03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Своим видением наболевшей ситуации в эфире
Владимир Громов, народный артист Беларуси: "Все эти политические, назовем это так, игры внутри театра меня не сильно беспокоят. Я должен выполнять хорошо на своем участке, скажем так, свою работу. То, что зависит от меня. Естественно, мне понятны какие-то вещи. Но что-то мне не понятно. Что движет людьми, что надо себе напридумывать, чтобы какие-то вещи делать, которые в театре делать нельзя. Театр - это не политическая площадка".
Следите за проектом в telegram-канале "Скажинемолчи"
Напомним, что у проекта "Скажинемолч" есть телеграм-канал. Именно там творческая группа ждет ваших комментариев. Ведь зрители также могут становиться инициаторами тем, которые прозвучат в эфире
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Своим видением наболевшей ситуации в эфире проекта "Скажинемолчи" поделился народный артист Беларуси Владимир Громов. Также звезда белорусской оперы рассказал о...
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