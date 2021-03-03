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Подготовка кадров для АПК
03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Практико-ориентированное образование, подготовка специалистов для современных производств станут приоритетами для вузов страны
Это направление заложено и в проект Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Ее обсуждение прошло с участием актива города, преподавателей и студентов Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Ежегодно до тысячи ее выпускников пополняют предприятия отрасли. И от того, насколько эффективным будет образование, зависит не только экономика агрогородков, но и в целом регионов.
Валерий Бельский, помощник президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы: "Те задачи, которые поставлены проектом Программы социально-экономического развития, обширны. Реализация творческого потенциала, углубление, цикличность образования. Я думаю, нам это все под силу. У нас отличные преподаватели, которых Глава государства обнадежил еще и ростом заработных плат. Мы многое сделали, но нам под силу сделать еще больше".
Андрей Колмыков, первый проректор Белорусской государственной сельхозакадемии: "Используются самые инновационные технологии, включающие цифровые системы в животноводстве, растениеводстве, системе точного земледелия. Хочу отметить, что у нас активно развивается вузовская наука. Спутниковые технологии, которые, конечно, внедряются в сельхозорганизациях нашей республики".
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Среди предложений - открытие военных кафедр на базе вузов, а также усилить роль районов по целевому направлению абитуриентов в учебные заведения страны.
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Практико-ориентированное образование, подготовка специалистов для современных производств станут приоритетами для вузов страны Это направление заложено и в...
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