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В преддверии Дня милиции начальник ГУВД вручил государственные награды
03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Признание за кропотливый и ежедневный труд.
Андрей Фролов, первый замначальника Ленинского РУВД Г. Минска: "В первую очередь награда это не моя лично. За мной стоит личный состав, поэтому эта награда не только оценка моей деятельности, это оценка всего личного состава. Борьба с преступностью была, есть и будет. Она была вчера, она есть сегодня. Преступность всегда будет существовать, может, будет видоизменяться, и мы должны подстраиваться под новые виды, меняться и уметь раскрывать, не только как 20 лет назад, как нас учили по учебникам, а уже подстраиваться под новые виды преступлений и обучать новых молодых сотрудников".
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: "Наша повседневная деятельность - это спасение жизней, это обеспечение охраны общественного порядка на мероприятиях, это поддержание порядка в нашем городе, на улицах, чтобы граждане ощущали себя безопасно и могли гулять спокойно с детишками. Это самая главная задача для сотрудников внутренних дел".
Торжественные мероприятия ко Дню милиции продолжатся и сегодня.
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Признание за кропотливый и ежедневный труд. В преддверии Дня милиции начальник ГУВД вручил государственные награды. Благодарности из рук Михаила Гриба получили 37...
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