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В преддверии Дня милиции начальник ГУВД вручил государственные награды

03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Признание за кропотливый и ежедневный труд. В преддверии Дня милиции начальник ГУВД вручил государственные награды. Благодарности из рук Михаила Гриба получили 37 человек - это сотрудники различных милицейских подразделений столицы. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, значительные заслуги в борьбе с преступностью 10 сотрудников получили медали от Президента Беларуси. За проявленную инициативу, высокие показатели, успешное выполнение задач остальные лауреаты получили награды от МВД и Комитета госбезопасности.

Андрей Фролов, первый замначальника Ленинского РУВД Г. Минска: "В первую очередь награда это не моя лично. За мной стоит личный состав, поэтому эта награда не только оценка моей деятельности, это оценка всего личного состава. Борьба с преступностью была, есть и будет. Она была вчера, она есть сегодня. Преступность всегда будет существовать, может, будет видоизменяться, и мы должны подстраиваться под новые виды, меняться и уметь раскрывать, не только как 20 лет назад, как нас учили по учебникам, а уже подстраиваться под новые виды преступлений и обучать новых молодых сотрудников".

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: "Наша повседневная деятельность - это спасение жизней, это обеспечение охраны общественного порядка на мероприятиях, это поддержание порядка в нашем городе, на улицах, чтобы граждане ощущали себя безопасно и могли гулять спокойно с детишками. Это самая главная задача для сотрудников внутренних дел".

Торжественные мероприятия ко Дню милиции продолжатся и сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
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Признание за кропотливый и ежедневный труд. В преддверии Дня милиции начальник ГУВД вручил государственные награды. Благодарности из рук Михаила Гриба получили 37...
 
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