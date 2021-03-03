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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
03.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 62 копейки, евро - 3 рубля и 15 копеек, и 3 рубля 52 копейки стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 62 копейки, евро - 3 рубля и 15...
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