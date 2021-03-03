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«Потеряла слуховой аппарат на неделю! Прекрасное время». История глухого автоинструктора

03.03.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елена ничего не слышит с раннего детства. Хотя по ней сразу и не скажешь, потому что у женщины хорошо развита речь, а для глухих людей это редкость. На самом деле даже со слуховым аппаратом Лена не понимает, что говорят другие. Она слышит звуки голосов, но не разбирает слов — приходится читать по губам. В школьное время Лена очень комплексовала и переживала, что у нее не будет семьи и хорошей работы. Сейчас она замужем (и ее муж хорошо слышит), воспитывает дочку и работает автоинструктором для глухих и слабослышащих людей. А еще она развивает свой инстаграм, в котором просто и с юмором объясняет ПДД. Это история о любви к жизни, принятии себя и желании помочь людям в похожей ситуации, ведь каждый человек заслуживает быть счастливым.

 
 
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